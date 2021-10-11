Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V", – СМИ

Британские спецслужбы заявили, что Россия похитила формулу коронавирусной вакцины, которую разработала компания AstraZeneca. Именно ее якобы использовали в РФ при разработке вакцины "Спутник V".

Британские спецслужбы утверждают, что имеют доказательства того, что Россия похитила проект вакцины. Отмечается, что данные были похищены иностранным шпионом лично.

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Что известно о "Спутник V"

В сентябре 2020 года Россия опубликовала результаты двух ранних клинических испытаний, свидетельствующих о том, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной.

Российские хакеры неоднократно ломали британские серверы

Вакцина, которую представила Россия действительно имеет технологию, подобную вакцине AstraZeneca. Причем обе используют ослабленную форму аденовируса.

К слову, британское правительство неоднократно заявляло о том, что Россия пыталась взломать сервисы компаний, которые привлечены к производству вакцины в Британии. Покойный министр по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир публично заявил, что правительство "на 95% уверено" в попытке взлома.

На официальном уровне британское правительство пока не комментирует информацию о похищении формулы вакцины.

Одобрение "Спутника V" приостановлено

В середине сентября 2021 года Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины "Спутник V". По словам заместителя главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбаса Барбозы, во время инспекции на одном из заводов по производству вакцины выявили нарушения.

Кроме того, в США планируют запретить въезд для иностранцев, которые вакцинировались против COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

Справка: "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии. Препарат был одобрен Минздравом РФ 11 августа 2020 года, несмотря на то что третья фаза его испытаний не проводилась.

Согласно данным Глобального инновационного центра здравоохранения при Университете Дюка, всего в мире было приобретено 448 миллионов доз "Спутник V". В основном сделки осуществлялись правительствами стран с низким уровнем дохода.

Напомним, что в России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных!

Однако, вакцинироваться россияне не спешат, потому что не верят в эффективность отечественных вакцин. Доказательством этого являются так называемые "вакцинные туры" за границу, которые сейчас очень популярны среди россиян. Во время путешествия людям предлагают вакцинироваться западными препаратами.

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