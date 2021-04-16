Скандал со "Спутник V": Россия вернула Словакии деньги за вакцину
В Словакии снова возник скандал вокруг российской вакцины "Спутник V". В частности, Россия вернула деньги за уже переданный препарат.
Источник:Deutsche Welle
Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что речь идет о 200 тысяч доз вакцины. Учитывая это, договоренность стран о поставках 2 миллионов доз препарата, которую заключило предыдущее правительство Словакии, может разорваться.
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Кого в этом обвинили
Матович обвинил в развертывании таких событий словацкий государственный институт контроля за лекарствами.
Как заметил вице-премьер, именно он "скомпрометировал российских партнеров" своими критическими заявлениями о российской вакцине.
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Что этому предшествовало
- В марте стало известно, что Словакия закупила российскую вакцину "Спутник V" даже несмотря на то, что препарат не прошел третью стадию испытаний и еще не зарегистрирован в ЕС.
- Впоследствии в Словакии возник политический кризис, поэтому в стране утвердили новое правительство.
- По данным Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами, вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюз, не соответствует той, которую одобрил авторитетный научный журнал The Lancet.
- Российский фонд прямых инвестиций обвинил Словакию в нарушении контракта. Разработчик считает, что испытания вакцины "Спутник V" проводились в неаккредитованных лабораториях ЕС.
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