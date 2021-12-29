Об этом ему сообщили в институте имени Гамалеи, ссылаясь на результаты исследований.

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Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм Омикрон,

– сказал Путин.

Он добавил, что "только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высок".

Напомним! Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала конечных данных по ее эффективности и безопасности.

"Чрезвычайная эффективность"

По словам российского президента, эффективность "Спутника V" против коронавируса составляет примерно 90%.

"Но коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации где-то 90 с лишним процентов (населения – 24 канал), 90 – 95", – сказал Путин не совсем к теме об эффективности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, у которой российский глава поинтересовался "как с этим дела в России", уточнила, что по состоянию на данный момент Россия приближается к отметке 56% вакцинированных. Хотя уточнила, что в это число входят и переболевшие, и вакцинированные.

"56? А надо 90!", – отреагировал Путин.

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Что известно о российской вакцине: главное

Кремль начал активно продвигать свою вакцину в мире с августа 2020 года. Впрочем, в мире не спешат закупать российскую вакцину.

Не убедила утвердить российскую вакцину международных экспертов и личная агитация Владимира Путина. Он пытался заверить мир, что препарат создали на основе "технологий, которые использовали десятилетиями".

Сами же россияне едут за прививкой в ​​Европу.

Также было известно, что россияне украли формулу коронавирусной вакцины AstraZeneca. На ее основе, как утверждают британские спецслужбы, россияне затем и смогли создать свой препарат "Спутник V".

Насколько другие вакцины эффективны против Омикрона Уже через 15 недель после второй дозы эффективность вакцины Comirnaty/Pfizer против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Омикрон, оценивается в 34–37%. По крайней мере, так заявляют в компании. После бустерной дозы вакциной Pfizer, эффективность увеличилась до 71,4% для тех, кто предварительно получил 2 дозы AstraZeneca, и до 75,5% для тех, кто уже получил 2 дозы Pfizer.

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