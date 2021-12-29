Россия утверждает, что их "Спутник V" якобы нейтрализует Омикрон: заявление Путина

Российский президент Владимир Путин рассказал, что их вакцина "Спутник V" может справиться со штаммом Омикрон и нейтрализовать его.

Об этом ему сообщили в институте имени Гамалеи, ссылаясь на результаты исследований.

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Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм Омикрон,

– сказал Путин.

Он добавил, что "только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высок".

"Чрезвычайная эффективность"

Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V" . Все потому, что российская сторона так и не показала конечных данных по ее эффективности и безопасности.

По словам российского президента, эффективность "Спутника V" против коронавируса составляет примерно 90%.

"Но коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации где-то 90 с лишним процентов (населения – 24 канал), 90 – 95", – сказал Путин не совсем к теме об эффективности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, у которой российский глава поинтересовался "как с этим дела в России", уточнила, что по состоянию на данный момент Россия приближается к отметке 56% вакцинированных. Хотя уточнила, что в это число входят и переболевшие, и вакцинированные.

"56? А надо 90!", – отреагировал Путин.

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Что известно о российской вакцине: главное

Кремль начал активно продвигать свою вакцину в мире с августа 2020 года. Впрочем, в мире не спешат закупать российскую вакцину.

Не убедила утвердить российскую вакцину международных экспертов и личная агитация Владимира Путина. Он пытался заверить мир, что препарат создали на основе "технологий, которые использовали десятилетиями".

Сами же россияне едут за прививкой в ​​Европу.

Также было известно, что россияне украли формулу коронавирусной вакцины AstraZeneca. На ее основе, как утверждают британские спецслужбы, россияне затем и смогли создать свой препарат "Спутник V".

Насколько другие вакцины эффективны против Омикрона Уже через 15 недель после второй дозы эффективность вакцины Comirnaty/Pfizer против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Омикрон, оценивается в 34–37%. По крайней мере, так заявляют в компании. После бустерной дозы вакциной Pfizer, эффективность увеличилась до 71,4% для тех, кто предварительно получил 2 дозы AstraZeneca, и до 75,5% для тех, кто уже получил 2 дозы Pfizer.

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