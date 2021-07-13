В Россия заявили, что Индия будет производить 300 миллионов доз "Спутник V" ежегодно

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили, что заключают соглашение с индийским производителем препарата.

Планируется, что Serum Institute of India будет производить 300 миллионов доз российского горе-препарата в год. Первую партию ожидают уже скоро.

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Массовое производство "Спутник V"

"Стороны намерены производить более 300 миллионов доз вакцины в Индии в год. Первая партия ожидается в сентябре 2021", – говорится в сообщении российского Фонда прямых инвестиций.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Фонда, назвал соглашение с Индией "важным шагом", который увеличит производственные возможности "Спутник V" и в конце концов "спасет жизни как в Индии, так и во всем мире".

"Спутник V": последние новости

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России власть заставляет вакцинироваться населения. В то же время лишь 35% россиян готовы прививаться "Спутником V". Люди не доверяют власти.

Вакцинироваться "Спутником V" не желают даже российские пропагандисты. В частности, Дарья Асламова устроила истерику, когда ее дочь заставили вакцинироваться препаратом.

Не лучше ситуация также в странах, которые закупили российский горе-препарат. В частности, Словакия вернула обратно в Россию больше половины партии скандальной вакцины от коронавируса "Спутник V", так как желающих прививаться нею – нет.

Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Европейский Союз не должен признавать вакцины от коронавируса, которые сделали в Китае и России.

Российская вакцина "Спутник V" не прошла всех этапов клинических испытаний . Специалисты ВОЗ не одобрили препарат. Однако Кремль активно пропагандирует свой препарат.

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