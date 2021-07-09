В России запретили секс вакцинированным людям
Так он ответил на вопрос о том, что, если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что привитым на это время противопоказан секс.
Также на тему: Потенциальная угроза: ВОЗ будет отслеживать российский штамм коронавируса
Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс – очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации,
– заявил российский чиновник.
Как вести себя после вакцинации
Источник: МОЗ
- Таких запретов в отношении секса и спорта нет ни в каких международных инструкциях.
- Нет даже ограничений по алкоголю, но специалисты отмечают, что чрезмерное потребление алкоголя сразу после прививки может негативно повлиять на формирование иммунитета. А умеренное употребление алкоголя не несет угрозы для иммунного ответа после вакцинации.
- После вакцинации можно принимать душ.
- Не нужно перед вакцинацией делать обследование или анализы, как общий анализ мочи или крови, или мерить давление.
- Нельзя вводить вакцины против COVID-19 одновременно с другими вакцинами. Это можно сделать через 28 дней после второй дозы вакцины против COVID-19.