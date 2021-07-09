Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации против коронавируса

Повышенные нагрузки, такие как спорт и секс, не рекомендуются сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

В России запретили секс вакцинированным людям

Так он ответил на вопрос о том, что, если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что привитым на это время противопоказан секс.

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Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс – очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации,

– заявил российский чиновник.

Как вести себя после вакцинации

Источник: МОЗ