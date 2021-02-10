Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не получало заявки на регистрацию вакцины "Спутник V". Такое заявление обнародовали в ответ на противоположные высказывания со стороны России.

В EMA объяснили, что по состоянию на 10 февраля нет не только заявки на выдачу регистрации, но и даже на экспертизу российской вакцины Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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Взамен россиянам предоставили научные рекомендации по разработке вакцины от COVID-19. Поэтому европейский регулятор внес "Спутник V" в перечень лекарств и вакцин, которые их получили.

Мы ведем диалог с российскими разработчиками, чтобы определить следующие шаги. Они выразили заинтересованность в рассмотрении вакцины по процедуре постепенной экспертизы,

– отметили в EMA.

Там также пояснили, что эту процедуру можно применять только во время чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия. Это позволяет оценивать данные о вакцине или лекарстве, пока их разработка все еще продолжается.

Важно! Европейский медицинский регулятор использует процедуру постепенной экспертизы только для наиболее перспективных лекарств и вакцин.

В EMA отметили, что оперативно обновляют информацию об оценке методов лечения и вакцин против коронавируса COVID-19.

"Это означает, что, если нет других сообщения от EMA, статус препарата против COVID-19 остается неизменным", – подытожили в регуляторе.

Коротко о российской вакцине "Спутник V"

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России еще в августе 2020 года. При этом, тогда она даже не прошла всех необходимых этапов клинических исследований.

Несмотря на это, препарат уже одобрили в таких странах: Беларусь, Сербия, Аргентина, Боливия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай и Туркменистан.

Зеленский призвал быть осторожнее, говоря об эффективности российской вакцины. Мол, ведущие специалисты мира выражают сомнения относительно нее.



Что известно о вакцине против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала