Россияне хотят испытать комбинацию двух вакцин против COVID-19 в Украине
Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" хотят испытать ее в Украине. Но в комбинации с препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета.
Российский фонд прямых инвестиций хочет тестировать комбинацию вакцин "Спутник-V" и AZD1222 на территории Украины. Об этом глава Фонда Кирилл Дмитриев заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает РБК.
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В РФПИ убеждены, что "вакцины должны оставаться вне политического поля".
Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства в Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания в Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник-V",
– заявил Дмитриев.
Скандал с российской вакциной в Украине: что известно
- 8 декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что производство российской вакцины против коронавируса могут наладить на мощностях харьковской фармкомпании "Биолек". Но представители компании тогда опровергли эту информацию.
- 2 января СМИ сообщили, что "Биолик" подало документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V" в Министерство Здравоохранения.
- Заместитель главы Мигздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет регистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник-V". Все потому, что препарат не прошел третий этап клинических испытаний.
- Председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий тоже сомневается, что в Украине зарегистрируют российский препарат. Ведь, согласно закону, в стране нельзя регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ или стран с жесткой регуляторной политикой.
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