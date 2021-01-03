Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" хотят испытать ее в Украине. Но в комбинации с препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета.

Российский фонд прямых инвестиций хочет тестировать комбинацию вакцин "Спутник-V" и AZD1222 на территории Украины. Об этом глава Фонда Кирилл Дмитриев заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает РБК.

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В РФПИ убеждены, что "вакцины должны оставаться вне политического поля".

Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства в Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания в Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник-V",

– заявил Дмитриев.

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