Россияне могут получить сертификаты вакцинации против COVID-19: фото
Россияне, которые сделают прививку против коронавируса, смогут получить сертификат подтверждения. Пока неизвестно, будет ли он предоставлять людям какие-то особые права.
Сертификаты вакцинации
Документ можно получить на портале госуслуг. Об этом 2 января заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет Интерфакс.
Важно Украина не будет использовать российскую вакцину против коронавируса, – Ляшко
Для всех граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации,
– сказал Мурашко.
Он добавил, что кабинеты для прививок начнут работать с 4 января.
Заметим, ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предполагал, что полеты на самолетах будут разрешены только тем людям, которые будут иметь сертификаты вакцинации, или же сдадут ПЦР-тест.
Российский сертификат вакцинации против коронавируса / Фото ТАСС
Главное о российской вакцине "Спутник V"
- Российский препарат до сих пор не прошел все этапы клинических испытаний.
- ВОЗ пока тоже не подтвердила, что вакцину можно массово использовать.
- 60% россиян заявили, что не готовы вакцинироваться "Спутник V".
- Впрочем, 5 декабря в стране стартовала массовая вакцинация врачей и учителей против COVID-19.
- По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, наше государство не будет закупать российский препарат.
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