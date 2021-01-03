Россияне, которые сделают прививку против коронавируса, смогут получить сертификат подтверждения. Пока неизвестно, будет ли он предоставлять людям какие-то особые права.

Сертификаты вакцинации

Документ можно получить на портале госуслуг. Об этом 2 января заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет Интерфакс.

Важно Украина не будет использовать российскую вакцину против коронавируса, – Ляшко

Для всех граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации,

– сказал Мурашко.

Он добавил, что кабинеты для прививок начнут работать с 4 января.

Заметим, ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предполагал, что полеты на самолетах будут разрешены только тем людям, которые будут иметь сертификаты вакцинации, или же сдадут ПЦР-тест.



Российский сертификат вакцинации против коронавируса / Фото ТАСС

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