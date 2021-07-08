На кадрах видно, как мужчины конфликтуют из-за недоразумения по поводу места в очереди. Как отметили очевидцы, в связи с нехваткой препарата горожане проводят там по 10 – 12 часов.
Также на тему: Российский врач рассказал, что "Спутник V" действует 2 месяца, а "ЭпиВакКорона" не действует вообще
Инцидент произошел в местном торговом центре, но российские СМИ не сообщают, усмирили ли драчунов силами охраны магазина, или пришлось вызывать подкрепление полиции.
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга изданию рассказали, что проблема заключается не в дефиците вакцины, а в загруженности врачей. Власти уточнили, что с 12 июля в этом пункте вакцинации будет увеличено время работы, и жители смогут сделать прививку в период с 12 до 19 часов.
Коронавирус в России
- Сейчас в стране свирепствует штамм Дельта. За минувшие сутки зафиксировали 24 818 новых случая, умерли за сутки 734 пациента.
- С начала июня в России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом.
- Из-за этого ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
- Известно, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще заразнее.
- Российские власти всячески скрывают истинные масштабы пандемии.