Россияне подрались за вакцину против коронавируса

В Санкт-Петербурге россияне, которые хотят сделать прививку от COVID-19, подрались в очереди на процедуру. Нервы у людей сдают из-за километровых очередей.

На кадрах видно, как мужчины конфликтуют из-за недоразумения по поводу места в очереди. Как отметили очевидцы, в связи с нехваткой препарата горожане проводят там по 10 – 12 часов.

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Инцидент произошел в местном торговом центре, но российские СМИ не сообщают, усмирили ли драчунов силами охраны магазина, или пришлось вызывать подкрепление полиции.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга изданию рассказали, что проблема заключается не в дефиците вакцины, а в загруженности врачей. Власти уточнили, что с 12 июля в этом пункте вакцинации будет увеличено время работы, и жители смогут сделать прививку в период с 12 до 19 часов.

Коронавирус в России