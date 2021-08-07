Об этом СМИ рассказал глава филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Это максимальный случай супер-распространения в России.

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Инфицированный Дельтой обычно может заразить 5 – 6 человек

Семенов объяснил, что обычно один человек, инфицированный коронавирусом, может заразить 2 – 3 человек. Носитель штамма Дельта – 5 – 6 человек.

Мы все понимаем, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально – при социальных контактах. Если человек идет в переполненный вагон метро, ​​приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, у него есть шанс стать супер-распространителем,

– отметил эксперт.

Именно несоблюдение социальной дистанции и игнорирование карантинных ограничений являются причиной стремительного распространения COVID-19.

Половина новых случаев в России – штамм Дельта

Отметим, что из-за распространения штамма Дельта в июле Россия несколько раз устанавливала рекордные показатели смертности от коронавируса в сутки. Сейчас половина новых случаев болезни приходится именно на эту опасную версию COVID-19.

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Какова ситуация с коронавирусом в России

Сейчас в России зафиксировали более 6 миллионов 402 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели более 5 миллионов 720 тысяч больных. Умер 163 301 пациент.