Участники третьей фазы клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" опубликовали открытое письмо, адресованное органам здравоохранения и научному центру "Вектор". Добровольцы настаивают на досрочном раскрытии информации о получении вакцины или плацебо, чтобы иметь возможность сделать прививку до окончания исследования.

Исследование "ЭпиВакКороны" двойное слепое рандомизированное, это означает, что ни участники, ни медперсонал не знают, что именно вводят препарат или плацебо. Раскрытие информации планируется только после окончания клинических испытаний – 180 дней.

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Авторы открытого письма сообщили, что подписали соглашение об участии в тестировании "ЭпиВакКороны" до того, как в стране началась массовая вакцинация. И сейчас добровольцы из группы плацебо не имеют возможности получить вакцину в ближайшее время.

Задержка вакцинации

"Для защиты от коронавируса участники вынуждены делать вакцину после выхода из исследования, при этом возникает высокая вероятность сделать действующую вакцину поверх другой вакцины. Неконтролируемая ревакцинация без надлежащего надзора врачей особенно опасна для пожилых людей", – пишут авторы письма.

Эффективность "ЭпиВакКороны"

Добровольцы также сообщили, что лабораторное тестирование на антитела, которое они проводят самостоятельно и за свой счет, показывает результаты ниже референсного значения. Разработчик вакцины научный центр "Вектор" утверждает, что определение титра антител возможно только с помощью специальной тест-системы, но не сообщает, какой именно.

Заказать такой тест самостоятельно в лаборатории нельзя. В такой ситуации возникают сомнения в эффективности вакцины у многих участников исследования и у тех, кто уже успел получить вакцину в рамках гражданской вакцинации.

33% от числа тех, кто документально подтвердил свое участие в исследовании, сдали такие тесты, и во всех получены отрицательные анализы на антитела (против коронавируса). Участники клинических испытаний настаивают на досрочном раскрытии данных о получении вакцины или плацебо до окончания 180-дневного срока, например, через 42 дня после прививки.