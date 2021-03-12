Российская вакцина "Спутник V", несмотря на сомнительное качество и эффективность, постепенно попадает в Европу. На уровне Евросоюза препарат еще не утвердили. Впрочем, Венгрия и Словакия разрешили использование препарата.

Кроме того, на поставку этой вакцины с Россией договорилась также Чехия. Подобные решения создают раздор среди стран ЕС, а в Словакии это прямо ведет страну к правительственному кризису.

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"Я хотел бы подчеркнуть, что наша стратегия вакцинации – общая, она разрабатывается и реализуется вместе с государствами-членами Евросоюза и Европейской комиссией. Поэтому страны ЕС могут в любое время принять решение об использовании вакцин, которые входят в европейский ассортимент", – говорил представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан ди Кирсмакер.

Словакия

Правительственная коалиция, созданная в Словакии во время первого локдауна с целью лучшего противодействия пандемии и продвижения амбициозных реформ, начала рассыпаться после того, как премьер-министр Игорь Матович объявил о прибытии в страну 200 тысяч доз "Спутник V".

Я принял правильное решение о закупке российской вакцины. В последующие 2 месяца мы получим 1 миллион доз, а затем, в мае и июне, еще 1 миллион,

– заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Члены коалиции раскритиковали премьер-министра. По их словам, Матович тайно заказал поставки российской вакцины без окончательного согласования своего решения с партнерами.

Осудили премьера также и члены правительства. Министр иностранных дел Словакии назвал вакцину "Спутник V" инструментом гибридной войны. Министр экономики Рихард Сулик заявил, что этим Матович пересек все красные линии и теперь правительство нуждается в реорганизации, с возможной отставкой премьера.

"Мы не можем работать так и в дальнейшем. Премьер-министр настроил против себя практически всех: медиа, президента, партнеров по коалиции и одновременно людей. Мы принципиально против досрочных выборов и не будем их требовать, но мы поддержим реконструкцию правительства", – отметил Сулик.

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Италия

В Италии планируют производить российскую вакцину, даже если ее не утвердят в Евросоюзе. К январю 2022 года запланировано изготовить 10 миллионов доз препарата.

Впрочем, Европейское агентство по лекарственным средствам пока не утвердило использование "Спутника V". Если этого так и не произойдет, россиянам придется выкупить в Италии произведенные партии препарата.

Соглашение между Италией и российским фондом прямых инвестиций предусматривает производство вакцины на территории нашей страны. Первые дозы будут доступны с июля,

– сказал президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Позиция Вашингтона

На фоне дезинформационных атак против западных вакцин, в Белом доме считают неприемлемым использование препаратов для дипломатических целей. В Вашингтоне подчеркнули, что лучше распространять вакцину между странами с помощью международных программ, таких как COVAX.

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"Конечно, мы оставляем этот выбор отдельным европейским странам, которые согласились на сотрудничество с Москвой. Однако мы обеспокоены использованием вакцин, как средства дипломатии со стороны России и Китая. Мы поддерживаем международную программу COVAX. У нас будет достаточно вакцин уже в конце мая, и тогда мы начнем более тесное сотрудничество с ВОЗ", – заверила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Европе растет разочарование, связанное со слишком низкими темпами вакцинации. В то же время это провоцирует множество споров между европейскими странами, которые стремятся вакцинировать как можно больше собственных граждан.

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Европейские СМИ отметили, что новой жертвой коронавируса стало европейское единство. В то же время Россия пытается увеличить эту пропасть между странами Евросоюза с помощью дезинформации и своей вакцины, в которой сомнительное качество.

Даже сами россияне не готовы делать прививки "Спутником V", о чем свидетельствуют низкие темпы вакцинации. Сейчас также нет полной информации касательно исследований российской вакцины. Под сомнение эффективность и безопасность препарата ставят еще и повторные случаи заболевания и летальные случаи после вакцинации.