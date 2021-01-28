Российский дипломат тайно привился от COVID-19 запрещенной в России вакциной
Генеральный консул России Юрий Грибков тайно и вне очереди вакцинировался от коронавируса в Эстонии. Ему ввели все 2 дозы Pfizer.
Источник: Eesti Päevaleht
Российский консул вакцинировался в Ида-Вируской центральной больнице, в городе Нарва. Юрий Грибков сообщил журналистам, что впервые ему предложили вакцинироваться еще в начале месяца.
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По информации СМИ, 27 января Грибков приехал в больницу на автомобиле с дипломатическими номерами. Он вышел из машины с пакетом в руках, из которого якобы доносился звон бутылок. Консул России находился в помещении 15 минут. Это как раз тот отрезок времени, на который вакцинированных от коронавируса просят остаться в больнице на случай появления возможных побочных эффектов.
После того, как россиянин вышел из больницы, к нему подошли журналисты с вопросом, вакцинировался ли он от COVID-19. Грибков ответил, что получил вторую, то есть финальную дозу вакцины от Pfizer-BioNTech. По его словам, 1 дозу он сделал 5 января.
Мужчина добавил, что вакцинироваться в обязательном порядке ему якобы посоветовал врач з-за "очень больных легких".
В Эстонской больницы начали внутреннее расследование
Источник: ERR
Глава Ида-Вируской больницы Тармо Баклер узнал о ситуации со СМИ. В гастоящий момент инициировали внутреннее расследование, первые выводы которого должны обнародовать в течение нескольких ближайших дней.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Вакцина от этих производителей называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку. Интервал между инъекциями должен составлять не менее 21 дня.
- Испытания показали, что она эффективно предотвращает заражение коронавирусом у людей в возрасте от 16 лет. В целом в исследовании приняли участие около 44 тысяч человек.
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же среди людей даже старше 75 лет.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата, как правило, легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Это первая вакцина, которая получила одобрение ВОЗ, а также от европейского (EMA) и американского (FDA) регуляторов. Сейчас она зарегистрирована в ЕС, США, Великобритании, Израиле, Саудовской Аравии и еще во многих странах мира.
- 14 января российский Минздрав заявил, что частные клиники не могут использовать вакцину от Pfizer и BioNTech. Вообще в стране запрещено использование любых вакцин, которые не прошли государственную регистрацию.
- Информация взята с EMA, DW и "Интерфакс".
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