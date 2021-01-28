Генеральный консул России Юрий Грибков тайно и вне очереди вакцинировался от коронавируса в Эстонии. Ему ввели все 2 дозы Pfizer.

Источник: Eesti Päevaleht

Российский консул вакцинировался в Ида-Вируской центральной больнице, в городе Нарва. Юрий Грибков сообщил журналистам, что впервые ему предложили вакцинироваться еще в начале месяца.

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По информации СМИ, 27 января Грибков приехал в больницу на автомобиле с дипломатическими номерами. Он вышел из машины с пакетом в руках, из которого якобы доносился звон бутылок. Консул России находился в помещении 15 минут. Это как раз тот отрезок времени, на который вакцинированных от коронавируса просят остаться в больнице на случай появления возможных побочных эффектов.

После того, как россиянин вышел из больницы, к нему подошли журналисты с вопросом, вакцинировался ли он от COVID-19. Грибков ответил, что получил вторую, то есть финальную дозу вакцины от Pfizer-BioNTech. По его словам, 1 дозу он сделал 5 января.

Мужчина добавил, что вакцинироваться в обязательном порядке ему якобы посоветовал врач з-за "очень больных легких".

В Эстонской больницы начали внутреннее расследование

Источник: ERR

Глава Ида-Вируской больницы Тармо Баклер узнал о ситуации со СМИ. В гастоящий момент инициировали внутреннее расследование, первые выводы которого должны обнародовать в течение нескольких ближайших дней.

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