Российский "Спутник V" может поступить в ЕС до конца 2021 года
Если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину "Спутник V", то она появится в ЕС не раньше, чем в конце 2021 года. Однако перед тем нужно детально изучить препарат.
Источник:Le Figaro
Нужно дождаться "апробации препарата европейским агентством". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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Когда в ЕС будут исследовать " спутник V"
По словам Бретона, регулятор ЕС должен изучить "российское досье" в ближайшие недели. Однако там не хватает данных, поэтому процесс оценки может занять больше времени. Еврокомиссар отметил, что надо будет найти производственные мощности, но сейчас они все привлечены в производство уже одобренных вакцин.
Поэтому Бретон не думает, что к концу 2021 года Европа будет иметь много доз российского препарата.
Что нужно знать о вакцине "Спутник V"
- Российскую вакцину зарегистрировали еще до окончания клинических испытаний.
- Словакия купила "Спутник V". Однако, по данным Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами, оказалось, что Россия продала в Евросоюз не тот препарат, который одобрил научный журнал The Lancet. Россия вернула деньги.
- Кроме того, эту вакцину официально запретили в Украине. Кабмин не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые сделало государство-агрессор.
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