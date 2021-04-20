Если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину "Спутник V", то она появится в ЕС не раньше, чем в конце 2021 года. Однако перед тем нужно детально изучить препарат.

Нужно дождаться "апробации препарата европейским агентством". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Кстати Скандал со "Спутником V": Россия вернула Словакии деньги за вакцину

Когда в ЕС будут исследовать " спутник V"

По словам Бретона, регулятор ЕС должен изучить "российское досье" в ближайшие недели. Однако там не хватает данных, поэтому процесс оценки может занять больше времени. Еврокомиссар отметил, что надо будет найти производственные мощности, но сейчас они все привлечены в производство уже одобренных вакцин.

Поэтому Бретон не думает, что к концу 2021 года Европа будет иметь много доз российского препарата.

Что нужно знать о вакцине "Спутник V"

Российскую вакцину зарегистрировали еще до окончания клинических испытаний.

Словакия купила "Спутник V". Однако, по данным Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами, оказалось, что Россия продала в Евросоюз не тот препарат, который одобрил научный журнал The Lancet. Россия вернула деньги.

Кроме того, эту вакцину официально запретили в Украине. Кабмин не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые сделало государство-агрессор.

Важно Западные СМИ сообщили о 4 смертях после вакцинации российским "Спутником V"