Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" не ускорит темпы прививок в стране. В частности, этот препарат не является решением проблемы.

Макрон отметил, что некоторые страны Европейского Союза решили сделать ставку на "Спутник V". Однако он отметил, что российский препарат пока не может помочь ускорить вакцинацию французов.

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По словам Макрона, еще нужно, чтобы вакцина получила разрешение от европейского регулятора. Как рассказал президент Франции, также уйдет много времени на то, чтобы наладить ее изготовление.

Я не думаю, что сегодня можно считать российскую вакцину решением, которое бы позволило бы нам ускориться,

– отметил лидер Франции.

Макрон также добавил, что пока вакцину не одобрят в Евросоюзе, ее не будут применять и во Франции.

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