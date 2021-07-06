Российский врач рассказал, что "Спутник V" действует 2 месяца, "ЭпиВакКорона" не работает вообще
Источник:ТСН
Главный врач новосибирской клиники "Санитас" Михаил Андрушкевич заявил, что российская вакцина "Спутник V" малоэффективна против коронавируса – защита действует только в течение 2 месяцев, а "ЭпиВакКорона" не работает вообще.
Российские вакцины не защищают от коронавируса
По словам медика, вакцинированные препаратом "ЭпиВакКороною" так же тяжело переносят болезнь, как и те, кто вообще не вакцинировался.
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По словам врача, сейчас в России уже лечат тех, кого в мае вакцинировали "ЭпиВакКороной". Такие результаты показало исследование на наличие антител у вакцинированных людей, которое проводила Уклиника.
У вакцинированных уже через 2 месяца нет антител
Люди после нее так же тяжело переносят заболевание с поражением легких. Вообще, время действия вакцин сократилось,
– отметил Михаил Андрушкевич.
Так, по наблюдениям врача, есть примерно 10%, у кого прививка не работает, и антител нет. Как правило, это старший возраст или, возможно, предположил ученый – вакцина, которая поставлялась с нарушением температурной цепи.
Против индийского штамма Спутник V неэффективен
Он также добавляет, что Спутник V не так эффективен против индийского штамма Дельта.
К слову, сейчас в России наблюдается вспышка коронавируса из-за распространения именно штамма Дельта, который является более заразным и чаще требует госпитализации.
К слову, российская омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу из-за заражения COVID-19, несмотря на вакцинацию Спутником еще в апреле.
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Статистика COVID-19 в России
Источник: Интерфакс
- За сутки в России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- С начала пандемии заболели 5 658 672 гражданина РФ.
- За сутки в России выздоровели 18 411 человек, с начала пандемии – 5 101 852 человека.
- Сейчас в России болеют 417 504 человека.