Российский врач рассказал, что "Спутник V" действует 2 месяца, "ЭпиВакКорона" не работает вообще

Главный врач новосибирской клиники "Санитас" Михаил Андрушкевич заявил, что российская вакцина "Спутник V" малоэффективна против коронавируса – защита действует только в течение 2 месяцев, а "ЭпиВакКорона" не работает вообще.

Российские вакцины не защищают от коронавируса

По словам медика, вакцинированные препаратом "ЭпиВакКороною" так же тяжело переносят болезнь, как и те, кто вообще не вакцинировался.

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По словам врача, сейчас в России уже лечат тех, кого в мае вакцинировали "ЭпиВакКороной". Такие результаты показало исследование на наличие антител у вакцинированных людей, которое проводила Уклиника.

У вакцинированных уже через 2 месяца нет антител

Люди после нее так же тяжело переносят заболевание с поражением легких. Вообще, время действия вакцин сократилось,

– отметил Михаил Андрушкевич.

Так, по наблюдениям врача, есть примерно 10%, у кого прививка не работает, и антител нет. Как правило, это старший возраст или, возможно, предположил ученый – вакцина, которая поставлялась с нарушением температурной цепи.

Против индийского штамма Спутник V неэффективен

Он также добавляет, что Спутник V не так эффективен против индийского штамма Дельта.

К слову, сейчас в России наблюдается вспышка коронавируса из-за распространения именно штамма Дельта, который является более заразным и чаще требует госпитализации.

К слову, российская омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу из-за заражения COVID-19, несмотря на вакцинацию Спутником еще в апреле.

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Источник: Интерфакс