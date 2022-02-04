Новые побочные эффекты
По данным разработчиков, после введения препарата у некоторых пациентов может развиться остеоартрит (заболевание суставов) и фотофобия (светобоязнь). Вероятность появления таких реакций разработчики оценивают как "нечастую", то есть они могут развиться в среднем у каждого сотого привитого.
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Частота побочных эффектов
Данные о новых побочных эффектах были получены во время клинических наблюдений. В обновленной инструкции уточнена частота развития уже известных побочных реакций.
Такие симптомы, как заложенность носа, першение в горле, тошнота и рвота теперь оцениваются как "очень редкие". Эти реакции фиксируют в среднем у одного привитого из десяти тысяч.
Кроме того, в очень редких случаях может наблюдаться увеличение регионарных лимфатических узлов, головокружение, боль и обморок.
В документе также опубликованы результаты длительных наблюдений за выработкой иммунитета после вакцинации – через полгода общая эффективность "Спутник V" составляет 70,5%.
Подчеркиваем! Это лишь данные российских исследований, которые не имеют подтверждений в международном научном сообществе.
Признание российской вакцины: кратко
- Согласование и лицензирование российской вакцины против коронавируса продолжалось в Бразилии, которая в конце концов решила отказаться от поставок препарата.
- В то же время от российской вакцины "Спутник V" отказалась и Словакия.
- В сентябре 2021 года процесс сертификации российской вакцины "Спутник V" приостановили во Всемирной организации здравоохранения.
- В России в конце декабря назвали новое условие открытия КПВВ на Донбассе: захотели, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину "Спутник V". Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что Украина этого не будет делать.
- В ЕС заявили, что не получали документов от России на регистрацию "Спутник V".