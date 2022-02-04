В российской вакцине "Спутник V" нашли новые серьезные побочные эффекты

Российский Минздрав одобрил изменения инструкции по применению вакцины "Спутник V", в обновленном документе появились две новые побочные реакции.

Новые побочные эффекты

По данным разработчиков, после введения препарата у некоторых пациентов может развиться остеоартрит (заболевание суставов) и фотофобия (светобоязнь). Вероятность появления таких реакций разработчики оценивают как "нечастую", то есть они могут развиться в среднем у каждого сотого привитого.

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Частота побочных эффектов

Данные о новых побочных эффектах были получены во время клинических наблюдений. В обновленной инструкции уточнена частота развития уже известных побочных реакций.

Такие симптомы, как заложенность носа, першение в горле, тошнота и рвота теперь оцениваются как "очень редкие". Эти реакции фиксируют в среднем у одного привитого из десяти тысяч.

Кроме того, в очень редких случаях может наблюдаться увеличение регионарных лимфатических узлов, головокружение, боль и обморок.

В документе также опубликованы результаты длительных наблюдений за выработкой иммунитета после вакцинации – через полгода общая эффективность "Спутник V" составляет 70,5%.

Подчеркиваем! Это лишь данные российских исследований, которые не имеют подтверждений в международном научном сообществе.

Признание российской вакцины: кратко