Ранее ученые подозревали, что высокий рост может быть фактором, связанным со многими распространенными заболеваниями, начиная от сердечных заболеваний и заканчивая раком.

Читайте также: Влияют ли магнитные бури на здоровье человека

В новом исследовании ученые из ученых из США решили разобраться в этих запутанных факторах. Они отдельно рассматривали связи между различными заболеваниями и ростом человека, а также связи с прогнозируемыми рисками болезней из-за их генетической предрасположенности.

Команда ученых использовала данные программы VA Million Veteran, которая включала в себя генетическую информацию и информацию о здоровье более 200 000 белых взрослых людей и более 50 000 темнокожих взрослых людей.

Какие болезни чаще и реже возникают у высоких людей

Результаты подтвердили предварительные выводы о том, что высокий рост связан с более высоким риском: фибрилляции предсердий и варикозного расширения вен.

Исследование также выявило новые связи между высоким ростом и более высоким риском периферической нейропатии, возникающей из-за повреждений нервов на конечностях, а также инфекциями кожи и костей, такими как язвы ног и стоп.

Какие болезни чаще у низких люди

Оказалось, что люди невысокого роста обладают более высоким риском ишемической болезни сердца, высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина.

Исследователи приходят к выводу, что рост может являться ранее неизвестным фактором риска нескольких распространенных состояний у взрослых. Однако они говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить некоторые из этих ассоциаций, и будущие исследования выиграют от привлечения большей и разнообразной международной популяции.

Используя генетические методы, примененные к программе VA Million Veteran Program, мы нашли доказательства того, что рост взрослого человека может влиять на более 100 клинических признаков, включая несколько состояний, негативно влияющих на качество жизни — периферическая нейропатия, язвы нижних конечностей и хронические венозные заболевания. ,

– отметили ученые.

Всего в новом исследовании рассматривалось более 1000 состояний и симптомов, что сделало его величайшим исследованием взаимосвязи роста и заболеваний.