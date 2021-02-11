Причиной увеличения числа смертей в Англии и Шотландии могли стать больше ожирение и избыток жира в организме, чем курение.

Авторы исследования проанализировали данные, собранные в период с 2003 по 2017 год. Участниками исследования стали 192 239 взрослых со средним возрастом 50 лет из Англии и Шотландии.

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Участники сообщали, курят они и если да, то на сколько регулярно. А их рост и вес измеряли специальные интервьюеры или медсестры.

Исследователи объединили свои данные с оценками риска смерти от курения (17 исследований), а также ожирение и чрезмерного жира в организме (198 исследований).

Результаты анализа:

По расчетам, в период с 2003 по 2017 года процент смертей, связанных с курением, снизился с 23,1% до 19,4%. А вот количество смертей, связанных с ожирением и лишним весом, увеличилось с 17,9% до 23,1%.

Кроме этого, по оценкам авторов, в 2014 году количество смертей, связанных с ожирением и избыточным содержанием жира в организме, превысило количество смертей, связанных с курением.

Но вместе с тем авторы обнаружили, что хотя ожирение и лишний вес среди пожилых людей, вероятно, привели к большему числу смертей, чем курение, последнее все же способствует большему количеству смертей среди молодых людей.

Анализ также показывает, что пол повлиял на влияние курения, ожирения и избыточного жира в организме на предполагаемые смерти. Среди мужчин ожирение и избыток жира в организме могли стать причиной на 5,2% больше смертей в 2017 году, а среди женщин – на 2,2%.

В период с 2003 по 2017 годі смертность от ожирения и избыточного жира в организме увеличилась на 25,9% среди женщин и на 31% среди мужчин. А смертность от курения снизилась на 18,1% для женщин и 14, 9% для мужчин.

Авторы предупредили, что количество смертей, связанных с курением, ожирением и избытком жира в этом исследовании является только оценкой. И что факторы, влияющие на эти смерти, требуют дальнейшего изучения.