Статистика COVID-19 в Украине
В больницы госпитализировали 3 188 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 700 пациентов – это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда зафиксировали 298 летальных исходов. Выздоровели вчера еще 12 639 человек с диагнозом COVID-19.
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Темпы тестирования на коронавирус
В течение суток понедельника в стране сделали 133 592 теста на наличие коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 56 930,
- методом ИФА – 19 553,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 57 109.
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 1 738 случаев;
- Винницкая область – 342 случая;
- Волынская область – 640 случаев;
- Днепропетровская область – 1 621 случай;
- Донецкая область – 741 случай;
- Житомирская область – 225 случаев;
- Закарпатская область – 269 случаев;
- Запорожская область – 1 341 случай;
- Ивано-Франковская область – 296 случаев;
- Киевская область – 810 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 431 случай;
- Львовская область – 1 104 случая;
- Николаевская область – 710 случаев;
- Одесская область – 1 908 случаев;
- Полтавская область – 1 065 случаев;
- Ровненская область – 757 случаев;
- Сумская область – 570 случаев;
- Тернопольская область – 497 случаев;
- Харьковская область – 1 337 случаев;
- Херсонская область – 795 случаев;
- Хмельницкая область – 446 случаев;
- Черкасская область – 742 случая;
- Черновицкая область – 649 случаев;
- Черниговская область – 347 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.