Статистика COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 3 188 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 700 пациентов – это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда зафиксировали 298 летальных исходов. Выздоровели вчера еще 12 639 человек с диагнозом COVID-19.

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Темпы тестирования на коронавирус

В течение суток понедельника в стране сделали 133 592 теста на наличие коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 56 930,
  • методом ИФА – 19 553,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 57 109.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 1 738 случаев;
  • Винницкая область – 342 случая;
  • Волынская область – 640 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 621 случай;
  • Донецкая область – 741 случай;
  • Житомирская область – 225 случаев;
  • Закарпатская область – 269 случаев;
  • Запорожская область – 1 341 случай;
  • Ивано-Франковская область – 296 случаев;
  • Киевская область – 810 случаев;
  • Кировоградская область – 74 случая;
  • Луганская область – 431 случай;
  • Львовская область – 1 104 случая;
  • Николаевская область – 710 случаев;
  • Одесская область – 1 908 случаев;
  • Полтавская область – 1 065 случаев;
  • Ровненская область – 757 случаев;
  • Сумская область – 570 случаев;
  • Тернопольская область – 497 случаев;
  • Харьковская область – 1 337 случаев;
  • Херсонская область – 795 случаев;
  • Хмельницкая область – 446 случаев;
  • Черкасская область – 742 случая;
  • Черновицкая область – 649 случаев;
  • Черниговская область – 347 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.