Статистика COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 3 188 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 700 пациентов – это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда зафиксировали 298 летальных исходов. Выздоровели вчера еще 12 639 человек с диагнозом COVID-19.

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Темпы тестирования на коронавирус

В течение суток понедельника в стране сделали 133 592 теста на наличие коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 56 930,

методом ИФА – 19 553,

исследований экспресс-тестами на антиген – 57 109.

Общая статистика COVID-19 В целом за все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели. В то же время 68 727 человек умерли.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 1 738 случаев;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1 621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1 341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1 104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1 908 случаев;

Полтавская область – 1 065 случаев;

Ровненская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1 337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.