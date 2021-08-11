При этом в регионе доминирует штамм коронавируса Дельта. Об этом рассказал во время брифинга главный санитарный врач области Роман Сафонов.

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Новый штамм коронавирус Дельта, который сейчас доминирует на Ровненщине – очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию,

– сообщил Роман Сафонов.

Он отметил, что такая процедура передачи образцов предусмотрена соответствующим протоколом. Чтобы проверять образцы больных на наличие мутаций, периодически будут отправлять образцы в региональные лаборатории.

Коронавирус на Ровненщине: что известно

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в Ровненской области зарегистрировали 79 853 больных коронавирусом. 28 из них обнаружили за минувшие сутки.

К сожалению, болезнь унесла жизни 1 208 жителей региона. Зато еще 78 452 уже выздоровели.

По состоянию на утро 11 августа в Ровненской области было зафиксировано 193 активных больных COVID-19.

Как защититься от штамма коронавируса Дельта? Защитить себя от инфекции можно с помощью вакцинации. Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду. Узнать адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала