При этом в регионе доминирует штамм коронавируса Дельта. Об этом рассказал во время брифинга главный санитарный врач области Роман Сафонов.
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Новый штамм коронавирус Дельта, который сейчас доминирует на Ровненщине – очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию,
– сообщил Роман Сафонов.
Он отметил, что такая процедура передачи образцов предусмотрена соответствующим протоколом. Чтобы проверять образцы больных на наличие мутаций, периодически будут отправлять образцы в региональные лаборатории.
Коронавирус на Ровненщине: что известно
Источник: СНБО Украины
- С начала пандемии в Ровненской области зарегистрировали 79 853 больных коронавирусом. 28 из них обнаружили за минувшие сутки.
- К сожалению, болезнь унесла жизни 1 208 жителей региона. Зато еще 78 452 уже выздоровели.
- По состоянию на утро 11 августа в Ровненской области было зафиксировано 193 активных больных COVID-19.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала