На Ровненщине детей повторно вакцинируют от полиомиелита

В Ровненском районе будут повторно вакцинировать детей до 5 лет от полиомиелита. Решение приняли после того, как в области обнаружили случай заболевания у 1,5-летнего ребенка.

Решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровненской области, в соответствии с ним в течение 14 дней – с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ.

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Всех ли детей будут вакцинировать?

Вакцинацию проведут для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться в течение 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы.

Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования,

– заметили в Минздраве.

В частности, главный санврач страны Игорь Кузин сообщил о результатах от ВОЗ, которые идентифицируют ситуацию как вспышку. Там подчеркнули, что вирус имеет связь с вирусами афганско-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане.

Какова ситуация в других регионах

в Херсонской – 40,7 %,

Ивано-Франковской – 42,2 %,

Закарпатской – 43,1 %,

Запорожской – 46,2 %,

Харьковской – 46,5 %,

Одесской и Киевской областях – по 47,5 %

Черновицкой и Львовской – по 48,5 %,

в Ровненской – 48,9%.

Что известно о вспышке полиомиелита

По данным Минздрава,, за 8 месяцев 2021 года – 53,0 %.При таких темпах до конца года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Напомним, что на неделе подтвердили случай паралича у 1,5-летнего ребенка из Ровненской области. Болезнь вызвана полиовирусом 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок из-за религиозных убеждений.

Впоследствии стало известно, что ребенок воспитывается в семье, где есть десять детей. Кроме нее, вирус обнаружили еще у шестерых ее братьев и сестер.

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