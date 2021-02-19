Фельдшер скорой помощи Степан Вознюк прошел пешком больше 2 километров, чтобы добраться до пациента. Чтобы доставить больного в больницу, такой же путь ему пришлось преодолеть с пациентом на спине.

6 февраля в 15:46 семейная врач Тучинской амбулатории позвонила в скорую помощь. Она сообщила, что у 47-летнего мужчины начались судороги на фоне ДЦП.

К теме Как 4-летняя девочка спасла маме жизнь: захватывающая история – фото и видео

Пациент проживает в селе Воронов Гощанского района. С ним живет мать, но в тот момент женщина не знала, как можно помочь своему сыну.

На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта постоянного базирования Центра экстренной медицинской помощи

Почему фельдшеру пришлось нести пациента на себе

Из-за снежных заносов карета скорой помощи не смогла доехать до указанного адреса.

Поэтому фельдшер Степан Вознюк взял с собой необходимые медицинские препараты и решил идти пешком.

Преодолев путь в 2 километра, медик добрался до пациента и оказал ему необходимую помощь.

После этого мужчину нужно было доставить в больницу. Поскольку карета скорой помощи была далеко, Степан Вознюк взял пациента на спину.

В минусовую температуру фельдшер доставил больного к карете скорой, преодолевая при этом сугробы.

Благодаря Степану Возняку пациента смогли успешно госпитализировать в Гощанскую центральную районную больницу.

Выражаем искреннюю благодарность фельдшеру Тучинского пункта постоянного базирования экстренной медицинской помощи Степану Вознюку за профессионализм и неравнодушие. Гордимся нашими работниками экстренной медицинской помощи,

– заявили в облцентре экстренной скорой помощи.