На Ровненщине фельдшер нес пациента на спине через сугробы больше 2 километров
Фельдшер скорой помощи Степан Вознюк прошел пешком больше 2 километров, чтобы добраться до пациента. Чтобы доставить больного в больницу, такой же путь ему пришлось преодолеть с пациентом на спине.
6 февраля в 15:46 семейная врач Тучинской амбулатории позвонила в скорую помощь. Она сообщила, что у 47-летнего мужчины начались судороги на фоне ДЦП.
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Пациент проживает в селе Воронов Гощанского района. С ним живет мать, но в тот момент женщина не знала, как можно помочь своему сыну.
На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта постоянного базирования Центра экстренной медицинской помощи
Почему фельдшеру пришлось нести пациента на себе
- Из-за снежных заносов карета скорой помощи не смогла доехать до указанного адреса.
- Поэтому фельдшер Степан Вознюк взял с собой необходимые медицинские препараты и решил идти пешком.
- Преодолев путь в 2 километра, медик добрался до пациента и оказал ему необходимую помощь.
- После этого мужчину нужно было доставить в больницу. Поскольку карета скорой помощи была далеко, Степан Вознюк взял пациента на спину.
- В минусовую температуру фельдшер доставил больного к карете скорой, преодолевая при этом сугробы.
Благодаря Степану Возняку пациента смогли успешно госпитализировать в Гощанскую центральную районную больницу.
Выражаем искреннюю благодарность фельдшеру Тучинского пункта постоянного базирования экстренной медицинской помощи Степану Вознюку за профессионализм и неравнодушие. Гордимся нашими работниками экстренной медицинской помощи,
– заявили в облцентре экстренной скорой помощи.
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