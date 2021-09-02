Под подозрением оказался 32-летний мужчина. Сейчас правоохранители решают, какую меру пресечения ему избрать.

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Сообщение о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение, поступило от больницы в полицию около 12:40. В тот же день полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность.

Им оказался 32-летний здолбуновчанин, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,

– говорится в сообщении.

Находясь на территории больницы около четырех утра, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы. Уже через несколько часов он сдал ее в пункте приема металлолома за 1200 гривен. Полученные средства мужчина потратил на собственные нужды.

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), следователи собрали достаточно доказательств и по согласованию со Здолбуновской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении. Похищенное имущество полицейские изъяли,

– говорится в сообщении.

К счастью, никто из больных не находился в то время на искусственной вентиляции легких. Но теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.