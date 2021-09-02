На Ровненщине мужчина украл трубу, которая проводила кислород в реанимацию для COVID-больных
Источник:Национальная полиция
В Здолбунове мужчина украл медную трубу, по которой шел кислород в реанимацию с больными коронавирусом. Инцидент произошел в Здолбуновской городской больнице.
Под подозрением оказался 32-летний мужчина. Сейчас правоохранители решают, какую меру пресечения ему избрать.
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Сообщение о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение, поступило от больницы в полицию около 12:40. В тот же день полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность.
Им оказался 32-летний здолбуновчанин, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
– говорится в сообщении.
Находясь на территории больницы около четырех утра, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы. Уже через несколько часов он сдал ее в пункте приема металлолома за 1200 гривен. Полученные средства мужчина потратил на собственные нужды.
В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), следователи собрали достаточно доказательств и по согласованию со Здолбуновской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении. Похищенное имущество полицейские изъяли,
– говорится в сообщении.
К счастью, никто из больных не находился в то время на искусственной вентиляции легких. Но теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.