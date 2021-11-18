Это уже вторая смерть среди беременных с COVID-19 в Дубно. К сожалению, ребенка спасти также не удалось.
К теме Беременные женщины имеют на 70% выше риск смерти из-за COVID-19, – Минздрав
Информацию во время онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач Ровенщины Роман Сафонов.
Молодая женщина умерла на 30-й неделе беременности. К сожалению, спасти ее не удалось. У нее были проблемы с дыхательной системой. Но двусторонняя пневмония была достаточно тяжелая, поэтому имеем такое трагическое следствие,
– рассказал Роман Сафонов.
В местном телеграм-канале "RIVNE 1283" опубликовали переписку умершей пациентки Елены с сестрой. Она жаловалась на проблемы с дыханием и сложное лечение.
Главный санитарный врач области подчеркнул то, чтобы беременные женщины не боялись вакцинироваться против COVID-19 для своей защиты. А девушкам, планирующим беременность, нужно 100% делать прививки.
Что известно о смерти первой роженицы в Дубно:
- В начале ноября в Дубенском роддоме умерла 23-летняя роженица, которая также болела коронавирусом.
- К счастью, ребенка удалось спасти.