На Ровненщине от COVID-19 умерла 20-летняя роженица

В роддоме города Дубно, что на Ровненщине, на 7 месяце беременности умерла роженица. На момент смерти ей было всего 20 лет.

Это уже вторая смерть среди беременных с COVID-19 в Дубно. К сожалению, ребенка спасти также не удалось.

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Информацию во время онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач Ровенщины Роман Сафонов.

Молодая женщина умерла на 30-й неделе беременности. К сожалению, спасти ее не удалось. У нее были проблемы с дыхательной системой. Но двусторонняя пневмония была достаточно тяжелая, поэтому имеем такое трагическое следствие,

– рассказал Роман Сафонов.

В местном телеграм-канале "RIVNE 1283" опубликовали переписку умершей пациентки Елены с сестрой. Она жаловалась на проблемы с дыханием и сложное лечение.

Главный санитарный врач области подчеркнул то, чтобы беременные женщины не боялись вакцинироваться против COVID-19 для своей защиты. А девушкам, планирующим беременность, нужно 100% делать прививки.

Что известно о смерти первой роженицы в Дубно: