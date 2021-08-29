С первого дня стационара состояние беременной было тяжелым

О смерти 30-летней женщины от коронавируса во время брифинга сообщил директор департамента гражданской защиты и охраны здоровья населения Ровненской ОГА Олег Вивсяник.

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Этот случай нам известен. Пациентка получала лечение в лечебно-профилактическом учреждении, однако предотвратить развитие болезни нам не удалось, хотя мы постоянно контролировали этот процесс,

– отметил чиновник.

По факту смерти начали расследование

По словам Олега Вивсяника, проведут служебное расследование, чтобы установить детали пребывания беременной пациентки в лечебно-профилактическом учреждении и оказания ей медицинской помощи.

С начала пандемии на Ровненщине зарегистрировано 1214 смертей от коронавируса.

Беременность и коронавирус: что известно об осложнениях

Источник: BMJ

Наиболее частыми симптомами COVID-19 у беременных является лихорадка (40%) и кашель (41%), при этом в сравнении с другими женщинами репродуктивного возраста или рожениц у будущих матерей инфекция чаще протекает в бессимптомной форме.

Но при этом у беременных выше риск тяжелого течения и госпитализации.

Инфицирование коронавирусом на любом этапе беременности повышает вероятность рождения ребенка на сроке до 32 недель на 60%.

Риск преждевременных родов до 37 недель на 40%.

Важно! Наибольшую угрозу COVID-19 представляет для беременных, которые страдают гипертонией, сахарным диабетом и ожирением – вероятность преждевременных родов в этой группе составила 160% по сравнению с женщинами без этих заболеваний и COVID-19.

Эффективный способ профилактики тяжелого COVID – вакцинация

Примечательно, что Министерство здравоохранения Украины рекомендовало беременным женщинам вакцинироваться против коронавируса.

В частности, клинические исследования подтвердили безопасность COVID-вакцин для беременных – среди привитых будущих мам не выявили негативных последствий. Поэтому вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.

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