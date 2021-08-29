С первого дня стационара состояние беременной было тяжелым
О смерти 30-летней женщины от коронавируса во время брифинга сообщил директор департамента гражданской защиты и охраны здоровья населения Ровненской ОГА Олег Вивсяник.
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Этот случай нам известен. Пациентка получала лечение в лечебно-профилактическом учреждении, однако предотвратить развитие болезни нам не удалось, хотя мы постоянно контролировали этот процесс,
– отметил чиновник.
По факту смерти начали расследование
По словам Олега Вивсяника, проведут служебное расследование, чтобы установить детали пребывания беременной пациентки в лечебно-профилактическом учреждении и оказания ей медицинской помощи.
С начала пандемии на Ровненщине зарегистрировано 1214 смертей от коронавируса.
Беременность и коронавирус: что известно об осложнениях
Источник: BMJ
Наиболее частыми симптомами COVID-19 у беременных является лихорадка (40%) и кашель (41%), при этом в сравнении с другими женщинами репродуктивного возраста или рожениц у будущих матерей инфекция чаще протекает в бессимптомной форме.
Но при этом у беременных выше риск тяжелого течения и госпитализации.
Инфицирование коронавирусом на любом этапе беременности повышает вероятность рождения ребенка на сроке до 32 недель на 60%.
Риск преждевременных родов до 37 недель на 40%.
Эффективный способ профилактики тяжелого COVID – вакцинация
Примечательно, что Министерство здравоохранения Украины рекомендовало беременным женщинам вакцинироваться против коронавируса.
В частности, клинические исследования подтвердили безопасность COVID-вакцин для беременных – среди привитых будущих мам не выявили негативных последствий. Поэтому вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.
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