На Ровненщине закончились ковид-тесты: власть ищет деньги на закупку

В Ровненской области закончились быстрые тесты на выявление коронавирусной болезни. Их распределением в регионы занималось Министерство здравоохранения. Новую поставку тестов ожидают в октябре – ноябре.

На Ровненщине использовали все быстрые тесты

Начальница управления медпомощи областного департамента здравоохранения Елена Гандзюк рассказала, что теперь чиновники будут решать, где взять деньги на обеспечение медучреждений такими тестами, пока не поступит новая партия.

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тесты закуплены за счет госбюджета. Министерство здравоохранения обеспечивало ими все медучреждения. В общем в области использовали почти 100 тысяч штук.

По словам чиновника, с момента обострения эпидситуации потребность в быстрых тестах растет и будет становиться все острее.

Мы ожидаем снова из госбюджета поставки где-то на октябрь – ноябрь, но к тому времени у нас есть потребность в быстрых тестах, и мы будем решать за какие средства учреждения здравоохранения обеспечить определенным количеством быстрых тестов,

– отметила Елена Гандзюк.

Почему нужны именно быстрые тесты

По словам чиновницы, быстрые тесты способствуют раннему установлению диагноза и дают возможность госпитализировать человека не в больницу, которую определили для ковид-пациентов, а в так называемую "чистую".

Также добавила, что быстрые тесты не являются альтернативной ПЦР-тестам, но нужны во время обострения эпидситуации.

Ситуация с COVID-19 на Ровненщине

В Ровненской области сейчас вырос показатель госпитализаций среди пациентов с COVID-19, сейчас он составляет 54,4%.

За минувшие сутки подтвердили 7 случаев инфицирования коронавирусом. По данным Ровненской ОГА, в области провели 387 ПЦР исследований и 12 быстрых тестов.

Загруженность "ковидных" больниц составляет 11,53%.

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