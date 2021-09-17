В Ровненской области умер 8-летний мальчик: кроме COVID, была тяжелая патология

В Ровенской области зарегистрировали еще одну жертву коронавируса среди детей. 16 сентября от осложнений коронавируса скончался 8-летний мальчик. Врачи считают, что инфицирован ребенок был штаммом Дельта.

Что известно о смерти ребенка

Случай произошел в областной больнице. Детали смерти ребенка во время брифинга рассказала координатор вакцинации в Ровненской области Елена Гандзюк.

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По ее словам, ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, которое было вызвано не только коронавирусной болезнью, но и сопутствующей патологией.

Елена Гандзюк “У ребенка была очень тяжелая врожденная патология головного мозга, тетрапарез. Усложнил ситуацию ковид.”

В области циркулирует штамм Дельта

Спасти мальчика медикам не удалось. Ребенок в больнице был всего сутки. Были применены все реанимационные мероприятия.

Это говорит о том, что штамм Дельта поражает даже детей,

– добавила Гандзюк.

Ситуация с коронавирусом на Ровенщине: актуально

По состоянию на 17 сентября, за сутки в Ровненской области зарегистрировали 207 случаев инфицирования коронавирусом. Возраст больных от 1 до 83 лет.

В течение суток проведено 1781 ПЦР и 130 ИФА исследований и 470 исследований быстрыми тестами.

Всего на Ровенщине количество заболевших с начала эпидемии – 82 003. От осложнений коронавируса умерли 1 233 жителя области, зато выздоровел 79 269 человек.

Медицинскую помощь в области пациенты с коронавирусом получают в 9 больницах "первой волны", где подготовлено 1223 койки. На сегодня загруженность "ковидных" заведений составляет 21,01%.

В Ровненской области продолжается вакцинальная кампания. В области работает 6 центров массовой вакцинации, 124 пункта прививок. Также есть 48 выездных бригад, которые при необходимости проводят вакцинацию коллективов.

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