Мужчина нуждался в немедленной госпитализации. Об этом рассказал заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич.

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Накануне пациент попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий. Там у него подтвердили:

  • COVID-19,
  • двустороннюю полисегментарную пневмонию,
  • дыхательную недостаточность,
  • низкую сатурацию.

Руководство заведения вызвало скорую помощь, чтобы транспортировать пациента в реанимационное отделение центральной городской больницы. Но сердце мужчины остановилось прямо на пороге приемного отделения.

Пациента положили в карету "скорой", подсоединили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер. О происшествии сообщили в полицию,
– рассказал Олег Ушкевич.

Симптомы коронавируса

Источник: ВОЗ

Заболевание COVID-19 может иметь разное течение. Большинство инфицированных имеют легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.

Самые распространенные симптомы:

  • горячка;
  • кашель;
  • утомление;
  • потеря обоняния и вкуса.

Также могут наблюдаться следующие симптомы:

  • боль в горле;
  • головная боль;
  • боль в мышцах и суставах;
  • диарея;
  • высыпания на коже, побледнение пальцев рук или ног;
  • покраснение или раздражение глаз.

Серьезные симптомы:

  • затрудненное дыхание или одышка;
  • расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания;
  • боль в груди.

При наличии серьезных симптомов, следует немедленно обратиться за медицинской помощью по номеру 103. Всегда звоните перед визитом к врачу или в медицинское учреждение.

симптоми ковіду
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала