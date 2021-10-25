В Ровно пациент с COVID-19 умер на пороге больницы
Источник:ТСН
В Ровно 57-летний пациент, у которого диагностировали COVID-19, умер буквально на пороге городской больницы. Его доставили в заведение уже в тяжелом состоянии.
Мужчина нуждался в немедленной госпитализации. Об этом рассказал заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Накануне пациент попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий. Там у него подтвердили:
- COVID-19,
- двустороннюю полисегментарную пневмонию,
- дыхательную недостаточность,
- низкую сатурацию.
Руководство заведения вызвало скорую помощь, чтобы транспортировать пациента в реанимационное отделение центральной городской больницы. Но сердце мужчины остановилось прямо на пороге приемного отделения.
Пациента положили в карету "скорой", подсоединили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер. О происшествии сообщили в полицию,
– рассказал Олег Ушкевич.
Симптомы коронавируса
Источник: ВОЗ
Заболевание COVID-19 может иметь разное течение. Большинство инфицированных имеют легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.
Самые распространенные симптомы:
- горячка;
- кашель;
- утомление;
- потеря обоняния и вкуса.
Также могут наблюдаться следующие симптомы:
- боль в горле;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- диарея;
- высыпания на коже, побледнение пальцев рук или ног;
- покраснение или раздражение глаз.
Серьезные симптомы:
- затрудненное дыхание или одышка;
- расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания;
- боль в груди.
При наличии серьезных симптомов, следует немедленно обратиться за медицинской помощью по номеру 103. Всегда звоните перед визитом к врачу или в медицинское учреждение.