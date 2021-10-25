В Ровно пациент с COVID-19 умер на пороге больницы

В Ровно 57-летний пациент, у которого диагностировали COVID-19, умер буквально на пороге городской больницы. Его доставили в заведение уже в тяжелом состоянии.

Мужчина нуждался в немедленной госпитализации. Об этом рассказал заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Накануне пациент попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий. Там у него подтвердили:

COVID-19,

двустороннюю полисегментарную пневмонию,

дыхательную недостаточность,

низкую сатурацию.

Руководство заведения вызвало скорую помощь, чтобы транспортировать пациента в реанимационное отделение центральной городской больницы. Но сердце мужчины остановилось прямо на пороге приемного отделения.

Пациента положили в карету "скорой", подсоединили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер. О происшествии сообщили в полицию,

– рассказал Олег Ушкевич.

Симптомы коронавируса

Источник: ВОЗ

Заболевание COVID-19 может иметь разное течение. Большинство инфицированных имеют легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.

Самые распространенные симптомы:

горячка;

кашель;

утомление;

потеря обоняния и вкуса.

Также могут наблюдаться следующие симптомы:

боль в горле;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

диарея;

высыпания на коже, побледнение пальцев рук или ног;

покраснение или раздражение глаз.

Серьезные симптомы:

затрудненное дыхание или одышка;

расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания;

боль в груди.

При наличии серьезных симптомов, следует немедленно обратиться за медицинской помощью по номеру 103. Всегда звоните перед визитом к врачу или в медицинское учреждение.

​

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала