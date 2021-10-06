Добровольцы получат финансовое вознаграждение
Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи "Центральный" Олег Шрам рассказал, что добровольцам будут платить за участие в этих исследованиях. Сумма финансового поощрения – 8 тысяч гривен, плюс 1 300 гривен транспортных расходов.
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Он добавил, что заведение уже получило соответствующий сертификат на участие в исследованиях, а также лицензию, утвержденную Минздравом, кроме того, уже сформирована команда, которая будет этим заниматься. Набор добровольцев стартовал с 1 октября.
Условия участия в исследовании
- не быть вакцинированным;
- не болеть COVID-19 за последние полгода;
- не принимать иммунодепрессанты;
- беременные и дети участвовать не могут.
Возрастных ограничений нет.
Объявление о наборе добровольцев тестирования вакцины / Фото Rivne Media
Как будет проходить испытание
В первую очередь добровольцы подписывают информированное согласие на клинические исследования. При этом части добровольцев будут вводить плацебо (ложные лекарства).
За каждым пациентом в течение года будет следить медик. Добровольцы будут проходить бесплатное комплексное обследование, также будут иметь право на проведение бесплатных ПЦР-тестов. Согласно договору, также застрахуют жизнь и здоровье каждого пациента.
Всего участие в исследованиях примет 1 тысяча человек, уже набрали 100 добровольцев.
Это первое украинское медучреждение, которое вовлечено в испытания
По словам руководителя больницы, в результате проведения этих исследований заведение получит от 100 до 200 тысяч гривен от фирмы-заказчика на приобретение медицинского оборудования.