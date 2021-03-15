На Ровненщине стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация. Вероятно, область попадет в красную зону карантина, уже через 3 дня здесь ожидают рост заболеваемости.

Возросло количество "трудных" пациентов

Начальник областного управления здравоохранения Олег Вивсянник рассказал, что в Ровненской области существенно увеличилась загруженность коек в медицинских учреждениях, где оказывают помощь больным с коронавирусом.

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По его словам, за последнюю неделю количество госпитализированных больных выросло на 11%.

По состоянию на 15 марта в 200 пациентов с COVID-19 – тяжелое течение заболевания. Около 50 больных находятся в отделениях интенсивной терапии. Больше всего больных в Ровно и районах.

Через 3 дня ожидают ухудшения ситуации

Чтобы остановить распространение COVID-19 и не допустить перехода в "красную зону", специалисты призывают жителей области строго придерживаться карантинных ограничений,

– говорится в сообщении.

В то же время заместитель председателя ОГА Сергей Подолин сообщил, что уже через 3 дня в Ровненской области ожидают значительное ухудшение показателей заболеваемости коронавирусом.

Статистика COVID-19 в Ровненской области:



С начала пандемии заразились более 51 тысячи человек.

По состоянию на 15 марта выздоровели – 48 250 пациентов.

Умерли от осложнений – 652 больных.

За сутки заразились коронавирусом – 111 жителей области.

В целом пока болеют 2 537 человек.