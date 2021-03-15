Ровно в шаге от красной зоны: насколько выросла заболеваемость
На Ровненщине стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация. Вероятно, область попадет в красную зону карантина, уже через 3 дня здесь ожидают рост заболеваемости.
Источник:Радио Трек
Возросло количество "трудных" пациентов
Начальник областного управления здравоохранения Олег Вивсянник рассказал, что в Ровненской области существенно увеличилась загруженность коек в медицинских учреждениях, где оказывают помощь больным с коронавирусом.
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По его словам, за последнюю неделю количество госпитализированных больных выросло на 11%.
По состоянию на 15 марта в 200 пациентов с COVID-19 – тяжелое течение заболевания. Около 50 больных находятся в отделениях интенсивной терапии. Больше всего больных в Ровно и районах.
Через 3 дня ожидают ухудшения ситуации
Чтобы остановить распространение COVID-19 и не допустить перехода в "красную зону", специалисты призывают жителей области строго придерживаться карантинных ограничений,
– говорится в сообщении.
В то же время заместитель председателя ОГА Сергей Подолин сообщил, что уже через 3 дня в Ровненской области ожидают значительное ухудшение показателей заболеваемости коронавирусом.
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