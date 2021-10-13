Прокуратура обжалует это решение в апелляционном судье. Прокуроры таки требуют наказания для врача.

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Что случилось

Согласно данным правоохранителей, в ноябре 2015 года хирург областной детской больницы вовремя не осмотрел и не назначил необходимой диагностики больному 5-летнему мальчику.

Ребенок умер дома на стационарном лечении.

У мальчика диагностировали развитие эндотоксического шока и острой сердечной недостаточности.

Вследствие этого прокуратура обвиняет врача-хирурга в ненадлежащем исполнении им своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что привело к смерти малолетнего пациента (часть 2 ст. 140 УК Украины).

В сентябре 2020 года суд оправдал врача.

В прокуратуре не отступают

Областная прокуратура не согласилась с решением суда, поэтому подала апелляционную жалобу в Ровненский апелляционный суд. Прокуроры требуют отменить приговор суда первой инстанции и наказать медика.