В Ровно скандал из-за врача-стоматолога Инны К. В Сети опубликовали видео, на котором видно, как она дергает девочку, которую родители привели полечить зубы и бьет о кушетку головой маленького мальчика.

"Била головой о кресло"

Синяки на руках, шее и раны на лице – такие фото появились в Интернете. Родители пострадавших детей уже написали заявление в полицию.

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Скандал начался с того, что жительница опубликовала в социальной сети Фейсбук фотографию, на которой ее 5-летний ребенок с гематомами на шее и руках и написала, что это последствия посещения стоматолога.

Врач не впервые жестоко обращалась с детьми

В комментариях другие жители поддержали женщину и рассказали о похожих инцидентах лечения в указанной стоматологии. В частности, Виктория Мамотюк опубликовала шокирующее видео из стоматологического кабинета.

Мама девочки с видео была одной из тех, кто защищал публично врача. Она не знала, что пострадал и ее ребенок полгода назад. Но когда увидела видео – узнала своего ребенка. Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца,

– написала Виктория.

Родители уже написали заявление в полицию

Пока лицо мальчика с видео не установили, а один из адвокатов Ровно уже начал работу с 3 пострадавшими от действий врача.

На другом видео видно, как Инна Кравчук заносит ребенка на руках в свой кабинет. Берет в руки шприц и подносит к лицу ребенка и что-то говорит, очевидно пугает, девочка машет головой отвечая на запугивание "Нет".