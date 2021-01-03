Рожала почти каждый год: на Хмельнитчине женщина родила своего 18 ребенка
Многодетная мать из Хмельницкой области родила своего 18 ребенка. Это первые подобные роды в области.
42-летняя женщина из Хмельницкой области родила здорового мальчика. Это уже 18 ее ребенок, сообщает Суспільне.
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Заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник рассказала, что такие роды у них впервые. Но раньше медикам этого учреждения приходилось принимать 16-е роды от одной роженицы.
Что известно о состоянии младенца
Врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская рассказала, что эти роды имели определенные риски. Но родился здоровый мальчик весом 4 килограмма 150 граммов.
Новорожденный Павлик с мамой Светланой / Скриншот из сюжета Общественного
Ребенка назвали Павликом. Он стал 10 мальчиком в семье. Еще женщина воспитывает 8 дочерей.
Если посчитать, она вышла замуж в 18 лет, сейчас 42, 18 детей – это она рожала почти каждый год,
– рассказала Людмила Мельник.
Интересно, что за 2020 год женщина родила двоих детей – 1 января и 29 декабря. Таким образом почти ровно год назад на свет появился 17-й ребенок в семье, сестренка Павлика.
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