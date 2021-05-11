Об этом сообщила заместитель директора больницы Ирина Китова. По ее словам это случилось на 27 неделе беременности.

Другой случай В Днепре от коронавируса умерла 28-летняя роженица

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Кесарево сечение было необходимо для того, чтобы стабилизировать состояние пациентки.

Несмотря на то, что вес ребенка достигает лишь 800 граммов, его здоровью ничего не угрожает.

Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

У нее были судороги всего тела и именно они привели к полной потере зрения.

Сейчас медики делают все необходимое для скорейшего выздоровления.

Это уже была 2 беременность этой женщины, однако в первый раз все было хорошо.

Как рассказала врач, такой недуг встречается только у беременных.

Обратите внимание! В Днепровской больнице имени Ильи Мечникова 21 апреля спасли роженицу, у которой было тяжелое течение коронавируса. Болезнь вызвала у женщины сильное кровотечение и она п отеряла примерно 2 литра крови. Ребенок также выжил.