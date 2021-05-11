Об этом сообщила заместитель директора больницы Ирина Китова. По ее словам это случилось на 27 неделе беременности.
Другой случай В Днепре от коронавируса умерла 28-летняя роженица
Больше об этой ситуации
- Кесарево сечение было необходимо для того, чтобы стабилизировать состояние пациентки.
- Несмотря на то, что вес ребенка достигает лишь 800 граммов, его здоровью ничего не угрожает.
- Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
- У нее были судороги всего тела и именно они привели к полной потере зрения.
- Сейчас медики делают все необходимое для скорейшего выздоровления.
- Это уже была 2 беременность этой женщины, однако в первый раз все было хорошо.
- Как рассказала врач, такой недуг встречается только у беременных.