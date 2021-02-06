Китайська влада надала делегації Всесвітньої організації охорони здоров'я повний доступ до об'єктів та людей, які були потрібні вченим. Вони збираються розслідувати причини появи коронавірусу. Це проходить в межах місії ВООЗ.

Про це заявив член наукової групи Пітер Дашак. Він розповів, що команда вже завершила інспекцію об'єктів та проведе наступні кілька днів за вивченням отриманих даних та консультаціями з китайськими колегами.

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Що передувало

ВООЗ проводить в Китаї дослідження причин появи коронавірусу. За результатами роботи науковців, це допоможе розвіяти сумнівні гіпотези та отримати повну картину, щодо зв'язку вірусу із тваринами.

Дослідження, яке ми провели на ринку морепродуктів в Ухані привело нас до місцевого інституту вірусології. Коли почалася сесія запитань і відповідей з персоналом лабораторії, ми були вражені їхньою відвертістю. Я не очікував такого рівня відкритості щодо настільки делікатних питань,

– розповів член наукової групи ВООЗ Пітер Дашак.

За його словами, учені намагаються з'ясовують, які були перші випадки інфікування. Крім цього, вони дізнаються, чи був зв'язок із тваринами і яка можливість зараження вірусом з упакування заморожених харчових продуктів.

"Звичайно, ми розглядаємо всі гіпотези, які були там, і дивимося, куди нас ведуть дані й чи вказують вони на якусь конкретну", – додав Дашак.

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