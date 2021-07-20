Розтяжки на шкірі: коли виникають та як побороти
Источник:Mayo Clinic
Растяжки – это белые, розовые или фиолетовые полосы, которые возникают на животе, груди, бедрах, ягодицах и в других местах. Растяжки часто появляются у беременных, а еще если человек резко худеет или набирает вес.
Растяжки не вызывают болевых ощущений, не вредны для здоровья, поэтому не нуждаются в лечении. Они могут исчезнуть сами собой или стать менее заметными, но так происходит не всегда, поэтому некоторые люди пытаются избавиться от них.
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Растяжки появляются, когда кожа резко растягивается – это может случиться со всеми. Но у одних они будут небольшими и бледными, а у других – покрывать большие участки тела. Это связано с тем, как быстро кожа растягивалась, а еще с генетикой и уровнем гормона кортизола, который ослабляет эластичность волокон кожи.
У кого появляются растяжки
Растяжки могут появиться у любого человека, но есть факторы риска:
- пол – у женщин растяжки появляются чаще, но могут быть и у мужчин;
- беременность;
- быстрый набор или потеря веса;
- быстрый рост в подростковом возрасте;
- прием кортикостероидов или анаболических стероидов;
- операция по увеличению груди;
- генетические заболевания – синдром Кушинга или синдром Марфана.
Как бороться с растяжками
Лучший способ разобраться с растяжками – сделать так, чтобы они вообще не появлялись. Для этого нужно следить за весом: сбалансировано питаться, чтобы не набирать вес, и медленно худеть, если все-таки набрали его.
Но это почти невозможно: в течение жизни вес все равно меняется, а во время беременности растяжки появляются у 90% женщин. А еще сложно бороться с генетикой: если у членов семьи есть растяжки, вероятно, они будут появляться и у других членов.
Беременные и худеющие люди могут использовать всевозможные кремы и лосьоны, чтобы предотвратить или уменьшить растяжки, но доказательств их эффективности очень мало. Для профилактики и лечения также используют масла с витамином E, оливковое масло и масло какао, но это тоже малоэффективно.
Со временем они светлеют и становятся менее заметными. В этом случае они не исчезнут вовсе, но уже не будут бросаться в глаза.
Чтобы сделать растяжки менее заметными можно использовать автозагар, ретинол, гиалуроновую кислоту и третиноин. Но все это лучше делать под наблюдением дерматолога.
Также дерматологи могут предложить химический пилинг, лазерную терапию, радиочастотное лечение, микродермабразию – это когда удаляют тонкий слой кожи. Все эти процедуры помогают, но не избавляют от растяжек полностью.