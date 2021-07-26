Простых призывов к здоровому образу жизни оказалось недостаточно. Поэтому частью этой стратегии стали розыгрыши призов и лотереи. Если раньше давали пиво в обмен на укол или наклейки – сейчас "ставки повысились".
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Золотые призы в Гонконге
Когда только разворачивалась вакцинальная кампания в Гонконге – самым большим материальным призом был стикер, который можно установить в инстаграме. Теперь там вы потенциально можете выиграть Tesla или даже квартиру на самом дорогом рынке жилья в мире за 1,4 миллиона долларов, если сделаете прививку против коронавируса.
Более того, там же в лотереях разыгрывают:
- настоящие золотые слитки;
- бриллиантовые часы Rolex;
- 100 тысяч долларов США.
Как отмечает Bloomberg, шансы на победу по сравнению с обычными лотереями достаточно высоки. Так, вероятность выигрыша главного приза гонконгской лотереи составляет примерно 1 к 14 миллионам. А вот шансы на квартиру могут составить 1 к 2,1 миллиону – и это только в том случае, если участие в лотерее примут все полностью вакцинированные граждане.
При чем власти Гонконга освобождает от уплаты налога на доходы от лотерей, в отличие от США.
Что сейчас предлагают в США
Впрочем, далеко не только в Гонконге компании пытаются подтолкнуть людей сделать прививки. Например, жители Западной Вирджинии, что в США могут получить пожизненную охотничью лицензию на ношение оружия, а также ружья.
В штате Алабама тем, кто прошел вакцинацию, предложили возможность погонять на скоростном треке.
В Северной Каролине людям, которые имеют первую дозу вакцины, выплачивали 25 долларов – для региона с низким уровнем доходов это был довольно эффективный шаг. Другими способами стимуляции вакцинации являются: реклама, призывы инфлюенсеров и ограничения.
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В Украине поощряют через смс и кухонные принадлежности
Украинская вакцинальная компания тоже продвигается. Например, местные власти в Полтаве решили использовать не новый, но интересный способ, чтобы поощрить своих жителей к прививке против коронавируса. Там рассылают поощрительные смс-сообщения. Ранее планировали также проводить какие-то розыгрыши призов, чтобы стимулировать людей вакцинироваться.
В Тернополе от коронавируса вакцинировали 100-тысячную пациентку в области. За это ей подарили кухонный набор.
Россия
В России одна компания даже обещала подарить снегоходы тем, кто из работников вакцинируется. Также разыгрывали автомобиль Hyundai Solaris.