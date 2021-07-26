Розыгрыш Tesla, бриллиантовый Rolex и даже снегоходы: как в мире поощряют вакцинироваться

Почти во всех странах мира планируют поощрить как можно больше людей сделать прививки против COVID-19. В частности, на фоне распространения штамма Дельта, правительства и частные компании тех стран, в которых достаточно запасов вакцины, вынуждены разрабатывать стратегии вакцинации граждан.

Простых призывов к здоровому образу жизни оказалось недостаточно. Поэтому частью этой стратегии стали розыгрыши призов и лотереи. Если раньше давали пиво в обмен на укол или наклейки – сейчас "ставки повысились".

Интересно Интересный способ, чтобы поощрить вакцинироваться, используют на Полтавщине

Золотые призы в Гонконге

Когда только разворачивалась вакцинальная кампания в Гонконге – самым большим материальным призом был стикер, который можно установить в инстаграме. Теперь там вы потенциально можете выиграть Tesla или даже квартиру на самом дорогом рынке жилья в мире за 1,4 миллиона долларов, если сделаете прививку против коронавируса.

Более того, там же в лотереях разыгрывают:

настоящие золотые слитки;

бриллиантовые часы Rolex;

100 тысяч долларов США.

Как отмечает Bloomberg, шансы на победу по сравнению с обычными лотереями достаточно высоки. Так, вероятность выигрыша главного приза гонконгской лотереи составляет примерно 1 к 14 миллионам. А вот шансы на квартиру могут составить 1 к 2,1 миллиону – и это только в том случае, если участие в лотерее примут все полностью вакцинированные граждане.

При чем власти Гонконга освобождает от уплаты налога на доходы от лотерей, в отличие от США.

Вакцинация в Гонконге. Сперва она продвигалась медленными темпами из-за высокого уровня недоверия в обществе. Впрочем, с начала старта кампании по поощрению вакцинации количество жителей, сделавших обе прививки, удвоилось и превысило 2 миллиона человек.

Всего там привились более 5,2 миллиона человек. Почти 30% населения прошли полную иммунизацию.

Что сейчас предлагают в США

Впрочем, далеко не только в Гонконге компании пытаются подтолкнуть людей сделать прививки. Например, жители Западной Вирджинии, что в США могут получить пожизненную охотничью лицензию на ношение оружия, а также ружья.

В штате Алабама тем, кто прошел вакцинацию, предложили возможность погонять на скоростном треке.

В Северной Каролине людям, которые имеют первую дозу вакцины, выплачивали 25 долларов – для региона с низким уровнем доходов это был довольно эффективный шаг. Другими способами стимуляции вакцинации являются: реклама, призывы инфлюенсеров и ограничения.

Внимание В Украине разрешат смешивать две вакцины: какие и почему

В Украине поощряют через смс и кухонные принадлежности

Украинская вакцинальная компания тоже продвигается. Например, местные власти в Полтаве решили использовать не новый, но интересный способ, чтобы поощрить своих жителей к прививке против коронавируса. Там рассылают поощрительные смс-сообщения. Ранее планировали также проводить какие-то розыгрыши призов, чтобы стимулировать людей вакцинироваться.

В Тернополе от коронавируса вакцинировали 100-тысячную пациентку в области. За это ей подарили кухонный набор.

Россия

В Украине начался 5-й этап вакцинации, для всех желающих, которым исполнилось 18 лет. Записаться можно в пункты прививок. Они есть в большинстве медучреждениях, а также зарегистрироваться по телефону или онлайн в центры массовой вакцинации в разных городах Украины.

В России одна компания даже обещала подарить снегоходы тем, кто из работников вакцинируется. Также разыгрывали автомобиль Hyundai Solaris.