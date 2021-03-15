В Украине с высокой вероятностью циркулируют мутировавшие версии коронавируса SARS-CoV-2, в частности, "британский", "бразильский" и "африканский" штаммы. Только "британскую" версию подтвердили официально.

Рубан опроверг информацию об "украинской" мутации коронавируса

Предварительно в СМИ появилась информация о том, что в стране обнаружили новый "украинский" штамм коронавируса, со ссылкой на начальника ГУ Госпродпотребслужбы Олега Рубана. Впрочем, чиновник назвал это дезинформацией.

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Олег Рубан заявил, что в Ивано-Франковской области обнаружен новый, британский штамм коронавируса. Этот штамм подтвердил институт инфекционных заболеваний.

Я могу сказать 100%, что в Украине циркулируют все штаммы, которые циркулируют во всех странах – это нормальное явление для пандемии. Если его не обнаружили – это исключительно из-за отсутствия лабораторной базы по проведению секвенации,

– сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Так, по его словам, в Украине 100% циркулируют южноафриканский, бразильский, британский штамм коронавируса.

Обратите внимание: 4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" коронавируса штамма, который является более заразным, чем обычный. Мутацию обнаружили у 2 больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирной организации здравоохранения.

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Что известно о мутациях COVID-19

В начале декабря 2020 года в Британии обнаружили новый штамм COVID-19 – N501Y. Но на самом деле первые образцы были отобраны еще в сентябре.

Впоследствии штамм начал распространяться, его зафиксировали в ряде стран Европы и в США.



Что известно о мутациях коронавируса / инфографика 24 канала