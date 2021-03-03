Рубцы от вируса: ученые показали, как COVID-19 повреждает сердце
SARS-CoV-2 может проникать и размножаться внутри клеток сердечной мышцы. Это приводит к гибели клеток и нарушает работу сердца.
Источник:MedicalxPress
Суть исследования
Предварительно ученые уже знали, что коронавирус может вызвать сердечную недостаточность или повреждение сердца у в целом здоровых людей, что вызвало тревогу кардиологов.
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Даже у некоторых спортсменов после заражения COVID-19 позже появились рубцы в сердце,
– сказал старший автор Кори Дж. Лавин, доктор медицинских наук.
Лавин вместе с командой использовали стволовые клетки для создания ткани, которая имитирует сокращение сердечной ткани человека.
Ученые также доказали, что гибель клеток и потеря волокон сердечной мышцы могут происходить даже при отсутствии воспаления.
Воспаление может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но собственное воспаление не является исходной причиной повреждения сердца,
– сказал Лавин.
До сих пор ученые не видели подобного влияния вирусов на сердце
SARS-CoV-2 уникален по воздействию на сердце, особенно на иммунные клетки, которые реагируют на инфекцию. При COVID-19 в иммунном ответе доминируют иммунные клетки, называемые макрофагами, моноцитами и дендритными клетками. На большинство других вирусов, поражающих сердце, действуют Т-клетки и В-клетки иммунной системы.
COVID-19 вызывает другой иммунный ответ в сердце по сравнению с другими вирусами, и мы пока не знаем, что это значит. Но иммунные клетки, которые мы видим у больных COVID-19, связаны с хроническим заболеванием,
– резюмировал Лавин.
Почему ученые не могут однозначно установить влияние коронавируса на сердце?Есть сложность изучения сердечной ткани у пациентов с COVID-19. Исследователи смогли подтвердить свои выводы, изучив ткани 4 пациентов с COVID-19, у которых было повреждение сердца, связанное с инфекцией, но необходимы дополнительные исследования.
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