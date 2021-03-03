SARS-CoV-2 может проникать и размножаться внутри клеток сердечной мышцы. Это приводит к гибели клеток и нарушает работу сердца.

Суть исследования

Предварительно ученые уже знали, что коронавирус может вызвать сердечную недостаточность или повреждение сердца у в целом здоровых людей, что вызвало тревогу кардиологов.

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Даже у некоторых спортсменов после заражения COVID-19 позже появились рубцы в сердце,

– сказал старший автор Кори Дж. Лавин, доктор медицинских наук.

Лавин вместе с командой использовали стволовые клетки для создания ткани, которая имитирует сокращение сердечной ткани человека.

Изучая эти модели сердечной ткани, они определили, что вирусная инфекция не только убивает клетки сердечной мышцы, но и разрушает единицы мышечных волокон, ответственные за сокращение сердечной мышцы.

Ученые также доказали, что гибель клеток и потеря волокон сердечной мышцы могут происходить даже при отсутствии воспаления.

Воспаление может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но собственное воспаление не является исходной причиной повреждения сердца,

– сказал Лавин.

До сих пор ученые не видели подобного влияния вирусов на сердце

SARS-CoV-2 уникален по воздействию на сердце, особенно на иммунные клетки, которые реагируют на инфекцию. При COVID-19 в иммунном ответе доминируют иммунные клетки, называемые макрофагами, моноцитами и дендритными клетками. На большинство других вирусов, поражающих сердце, действуют Т-клетки и В-клетки иммунной системы.

COVID-19 вызывает другой иммунный ответ в сердце по сравнению с другими вирусами, и мы пока не знаем, что это значит. Но иммунные клетки, которые мы видим у больных COVID-19, связаны с хроническим заболеванием,

– резюмировал Лавин.