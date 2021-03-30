Руководство областной больницы в Херсоне отстранили из-за вспышки коронавируса: детали
Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь отстранил от работы руководство областной больницы на время расследования вспышки коронавируса среди медиков и пациентов учреждения.
Источник:"Мост"
На базе больницы создали комиссию для расследования причин вспышки и нарушений инфекционного режима. По ее выводам примут управленческие решения.
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Результаты расследования ожидают уже завтра, 31 марта.
Что этому предшествовало
В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице. По этой причине медицинская комиссия инициировала проведение служебной проверки в областной больнице.
Резкое распространение инфекции может быть вызвано либо из-за больных, которых протестировали ненадлежащим образом, либо непосредственно из-за медицинского персонала.
Всего обнаружили 55 положительных случаев коронавируса, в том числе у 30 пациентов и 25 сотрудников больницы.
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