Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь отстранил от работы руководство областной больницы на время расследования вспышки коронавируса среди медиков и пациентов учреждения.

На базе больницы создали комиссию для расследования причин вспышки и нарушений инфекционного режима. По ее выводам примут управленческие решения.

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Результаты расследования ожидают уже завтра, 31 марта.

Что этому предшествовало

В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице. По этой причине медицинская комиссия инициировала проведение служебной проверки в областной больнице.

Резкое распространение инфекции может быть вызвано либо из-за больных, которых протестировали ненадлежащим образом, либо непосредственно из-за медицинского персонала.

Всего обнаружили 55 положительных случаев коронавируса, в том числе у 30 пациентов и 25 сотрудников больницы.

По состоянию на 30 марта в области коронавирус диагностировали у 24 112 человек, из них выздоровели – 21 215 пациентов, но умерли от осложнений – 701 больной.