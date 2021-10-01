Сначала руководитель больницы заявил о 9 погибших. Позже министр внутренних дел Лючан Боде заявил, что речь идет о 7 погибших людях, а первое сообщение о жертвах было "ошибкой".

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Что известно о пожаре

Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где лечатся больные COVID-19.

Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что всех пациентов эвакуировали из больницы. К середине утра пожар погасили. Известно, что некоторых пациентов эвакуировали через окна.

Внимание! Причина пожара – неизвестна. Расследование установит, причина ли в технических неисправностях или виноват человеческий фактор.

Всего в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых – пациенты отделения реанимации.

В заявлении министерства здравоохранения говорят, что более подробную информацию сообщат на пресс-конференции позже.

Пожар в больнице в Румынии: смотрите видео

Предыдущие пожары в больницах Румынии